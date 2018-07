COMUNICADO DE LA PLATAFORMA POR LA REMUNICIPALIZACIÓN









MUNICIPALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES EVA DUARTE, BREOGAN Y TORRESPAÑA DEL DISTRITO DE SALAMANCA CON SUBROGACIÓN DE LAS PLANTILLAS LABORALES









No salimos de una para meternos de lleno en otra. La Junta Municipal de Salamanca tiene previsto ceder las llamadas instalaciones deportivas básicas elementales con control de acceso Eva Duarte, Breogán y Torrespaña. No se ha aprendido con el ejemplo de la empresa Palestra, que ha gestionado hasta hace unos meses estas instalaciones, lo que significa la privatización de los servicios públicos, en este caso deportivos, una empresa privada que hizo muchísimo daño al deporte en general (usuari@s, trabajador@s, instalaciones, etc). El Ayuntamiento, después de un paréntesis de semirremunicipalización (durante unos meses estuvo gestionando las instalaciones, aunque sin subrogación), ahora vuelve a las andadas con una nueva versión de cesión a “entidades sin ánimo de lucro”. Si hay cesión no hay subrogación. Pero, además, la “entidad sin ánimo de lucro” que más posibilidades tiene de hacerse con esa cesión, en realidad la única (¿por qué será?), es, ¡¡sorpresa!! el club deportivo Breogán, un club sospechoso de ser pseudónimo de Palestra.









Hacemos una llamada de atención a la Junta Municipal de Salamanca para que corrija sus pretensiones y sea fiel a su programa político y proceda a la remunicipalización y gestión directa de sus instalaciones con la subrogación de la plantilla trabajadora. No nos valen ya más excusas con los obstáculos legales y la imposibilidad de hacerlo como se prometió. Los tribunales de justicia están dando la razón a los ayuntamientos que sí se han atrevido, a pesar de las trabas, a los procesos de remunicipalización con subrogación. Aunque denunciados por el gobierno, presionados y atacados mediáticamente, están consiguiendo sacar adelante esos procesos.









Un gobierno como Ahora Madrid se tiene que preocupar de mejorar los servicios públicos y, la única manera es prestarlos con gestión directa, ya que eso será favorable para tod@s. Pero, no se puede prestar un servicio directamente sin tener en cuenta a las plantillas que hasta ahora han trabajado en las diversas instalaciones que se pretenden ceder. No podemos olvidarnos de ellas. No se pueden dejar en la calle de un plumazo a decenas de trabajadores que hasta ahora estaban ejerciendo una labor con mucha buena voluntad, aun estando en unas condiciones bastante precarias, motivadas por la privatización y los beneficios de empresas sin escrúpulos, a las que la prestación de los servicios y la dignidad de la plantilla les traen sin cuidado.









La solución más ventajosa para el Ayuntamiento, la ciudadanía y la plantilla es la remunicipalización de estas instalaciones y la subrogación de dicho personal laboral. Y, sin duda, es la única salida para hacer una política valiente y digna, de acuerdo con el programa electoral que llevó a Ahora Madrid a dirigir este Ayuntamiento.









Desde esta Plataforma, seguiremos trabajando por la recuperación de la gestión de los Centros Deportivos Municipales y el resto de servicios públicos privatizados por este gobierno y otros anteriores, y apoyaremos las iniciativas de lucha de los usuari@s y trabajador@s afectados por el incumplimiento del programa electoral de este equipo de gobierno.